OMS a adăugat medicamentele GLP-1 pe lista esențială a tratamentelor pentru diabet

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a inclus medicamentele GLP-1, utilizate în tratamentul diabetului, pe lista medicamentelor esențiale, alături de terapii pentru fibroză chistică și cancer. Decizia are scopul de a facilita accesul global la aceste tratamente, în contextul costurilor ridicate care limitează disponibilitatea lor.

Lista OMS cuprinde în prezent 523 de medicamente pentru adulți și 374 pentru copii, considerate esențiale pentru toate sistemele de sănătate. Experții au adăugat substanțele active din Ozempic (Novo Nordisk) și Mounjaro (Eli Lilly), destinate tratării diabetului de tip 2 asociat cu boli cardiovasculare, afecțiuni renale cronice sau obezitate.

Inițial dezvoltate pentru diabet, aceste medicamente au devenit foarte populare și ca tratamente pentru pierderea în greutate. Totuși, OMS nu le-a inclus ca terapii împotriva obezității în sine, considerând că beneficiul major este pentru pacienții cu afecțiuni asociate.

„Prețurile ridicate ale medicamentelor precum semaglutida și tirzepatida limitează accesul. Încurajarea producției de versiuni generice ar putea ajuta, mai ales după expirarea brevetelor anul viitor”, a transmis OMS.

Novo Nordisk și Eli Lilly au anunțat că sprijină extinderea accesului la tratamente, iar mai multe companii lucrează deja la versiuni generice.

La nivel mondial, peste 800 de milioane de persoane trăiau cu diabet în 2022, iar numărul persoanelor cu obezitate depășește 1 miliard.

Pe lista actualizată a OMS au mai fost incluse și alte tratamente importante, precum Trikafta/Kaftrio (Vertex Pharmaceuticals) pentru fibroză chistică și Keytruda (Merck) pentru mai multe forme de cancer. De asemenea, au fost adăugați și analogi de insulină cu acțiune rapidă pentru diabetul de tip 1, tip 2 și gestațional.