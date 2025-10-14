OMS: Bolile neurologice ucid peste 11 milioane de oameni anual

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) trage un semnal de alarmă: bolile care afectează creierul și sistemul nervos ucid peste 11 milioane de oameni în fiecare an, iar miliarde de persoane trăiesc cu astfel de probleme. Potrivit unui nou raport publicat pe 14 octombrie 2025, aproape jumătate din populația lumii, adică peste 3 miliarde de oameni, suferă de o boală neurologică.

Printre cele mai frecvente se numără accidentul vascular cerebral (AVC), migrena, Alzheimerul, epilepsia, meningita și cancerele sistemului nervos. Multe dintre aceste boli pot fi tratate sau prevenite, dar accesul la servicii medicale este foarte inegal. Țările sărace au de până la 80 de ori mai puțini medici neurologi decât cele bogate, iar oamenii din sate sau din zone defavorizate rămân cel mai adesea fără ajutor.

Dr. Jeremy Farrar, reprezentant OMS, spune că una din trei persoane din lume are o problemă care îi afectează creierul: „Trebuie să facem mai mult pentru a-i ajuta pe acești oameni. Mulți trăiesc cu durere, rușine și lipsuri, deși tratamentele există.”

Din cele 194 de țări membre OMS, doar o treime au o strategie națională pentru aceste boli, iar mai puțin de 20%alocă bani special pentru ele. În multe locuri, nu există suficiente spitale, aparate sau specialiști, iar îngrijirea este scumpă și greu de obținut.

OMS cere guvernelor să investească în sănătatea creierului, să asigure acces la tratament pentru toți și să sprijine familiile care au grijă de bolnavi. Fără acțiuni rapide, avertizează experții, numărul cazurilor va continua să crească, iar milioane de oameni vor rămâne fără