OMS: Peste 1000 de oameni morți în Fâșia Gaza așteptând ajutor medical

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Organizația Mondială a Sănătății arată că, începând cu iulie 2024 și până în noiembrie 2025, în Fâșia Gaza, așteptând să beneficieze de evacuare medicală.

„”1.092 de pacienţi au murit din iulie 2024 şi până la 28 noiembrie 2025 în timp ce aşteptau o evacuare medicală” a anunțat pe X, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, notează News.ro.

El apreciază că acest bilanţ, care provine de la Ministerul Sănătăţii al Hamas, probabil că este ”subevaluată”.

”Începând din octombrie 2023, OMS şi partenerii săi au evacuat din Fâşia Gaza peste 10.600 de pacienţi care sufereau de probleme de sănătate grave, inclusiv peste 5.600 de copii”, anunţă directorul general al OMS.

OMS anunţa în urmă cu câteva săptămâni că peste 16.500 de locuitori ai Fâşiei Gaza alteptau o evacuare sanitară urgentă.

Însă un reprezentant al Médecins Sans Frontières (MSF) declara AFP, la începutul lui decembrie, că acest bilanţ ia în calcul numaipacienţii înscrişi în mod oficial.

Numărul real al pacienţilor care aşteaptă să fie evacuaţieste mult mai mare, potrivit MSF.

Peste 30 de ţări au găzduit până în prezent, pacienţi din Fâşia Gaza.

Însă numai Egiptul şi Emiratele Arabe Unite (EAU) primesc un număr mare de pacienţi din enclava palstiniană, potrivit MSF.

Categorii: Exclusiv
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