OMS: Plan global pentru combaterea rezistenței la medicamente în HIV, hepatita B și C

Organizația Mondială a Sănătății a lansat un plan global pentru a preveni rezistența la medicamentele utilizate în prezent pentru controlul infecției HIV și a hepatitelor B și C.

„Rezistența la medicamente amenință decenii de progrese în controlul HIV, hepatitei și infecțiilor cu transmitere sexuală. Acest cadru este un apel la acțiune pentru țări, comunități și parteneri, pentru a se uni în jurul unei agende comune”, a declarat Dr. Tereza Kasaeva, directoarea Departamentului pentru HIV, Tuberculoză, Hepatită și ITS din cadrul OMS. „Împreună, putem păstra eficacitatea medicamentelor antimicrobiene care salvează vieți și putem accelera progresul către eradicarea acestor epidemii.” susține OMS.

Rezistența la medicamente reprezintă o piedică majoră în lupta împotriva acestor infecții, precum și în lupta purtată pentru prevenirea și tratamentul lor.