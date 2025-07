Operația de corectare a miopiei, nerecomandată copiilor. Iată de ce

Deși poate reda vederea pacienților, operația de corectare a miopiei este nerecomandată copiilor.

„Am mulţi părinţi care, atunci când intră cu copilul în cabinet şi află că copilul lor are miopie, îmi spun: ok, nicio problemă, o să-l operez. Staţi un pic, că nu ajungem încă acolo, copilul nostru are 10 ani, operaţia se poate efectua în condiţii de siguranţă doar după vârsta de 24 de ani şi e important de reţinut că, în primul rând, operaţia nu tratează miopia. Un ochi miop este un ochi pe viaţă, este un ochi mai lung. Aceleaşi riscuri de complicaţii asociate miopiei sunt şi după operaţie” susține dr. Lorena Cioracism, medic oftalmolog în cadrul Clinicilor TenMed.

Operația ne scapă de ochelari, dar nu reduce riscul dezlipirii retinei, una dintre complicațiile grave ale miopiei.

„ Practic, o chirurgie refractivă cu laser nu face decât să elimine dependenţa de ochelari sau de lentile de contact şi asta este opţiunea fiecărui pacient în parte, până la urmă. Dar ea nu tratează la bază miopia. Însă, până la vârsta de 24 de ani, trebuie să facem tot ce putem ca dioptriile să nu fie din ce în ce mai mari. Pentru că, evident, ulterior, toată viaţa de adult ne vom afla în faţa acelor riscuri, acelor riscuri de complicaţii asociate cu miopie” a mai spus medicul.