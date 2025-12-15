Operații și internări sistate, la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași

Autoritățile sanitare sunt în alertă și au dispus sistarea internărilor și a operațiilor după ce la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași a fost descoperită o bacterie periculoasă în țevile de apă.

„Încă nu s-au prelevat probe de către DSP după operațiunea noastră de dezinfecție efectuată în noaptea de sâmbătă spre dumincă. Este nevoie de un interval de timp, 1-2 zile, până ce se liniștește apa, ca să spun așa, ca analizele să fie cele conforme, în sensul în care să fie relevante” susține Gheorghe Diaconu, managerul spitalului, potrivit Observatornews.ro.

Restricțiile ar putea fi ridicate în cel mai scurt timp, dacă rezultatul analizelor va fi unul conform.

„Sâmbătă a fost realizat un set de dezinfecții pentru rețeaua spitalului, apoi au fost luate din nou probe din partea DSP și cel mai probabil maine (n.r. marţi) vom avea rezultatul și dacă lucrurile sunt în regulă vom ridica restricția pentru apa utilizată„ , a spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.