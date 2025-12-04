Parlamentar din Croația și fiul său, acuzați că au vândut teste COVID-19 contrafăcute

Peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute ar fi fost vândute de un deputat din Croația și fiul acestuia în mai multe țări europene, potrivit AFP.

Datele arată că parlamentarul croat și fiul său ar fi comercializat 1,3 milioane de teste contrafăcute ce ar fi fost produse la o fabrică din Istanbul și ulterior importate în Croația.

Testele au fost vândute unor companii sau instituții publice din Croația, Grecia, Austria, Spania, Germania și chiar România.

Deși procuratura nu a dezvăluit identitatea celor doi, presa din Croația scrie că ar fi vorba despre Andjelko Mihalic, fost membru al Parlamentului (2008 – 2011) din partea partidul de guvernământ (HDZ, conservatori), şi de fiul său, Filip, poreclit de presă „Copilul Corona”.

