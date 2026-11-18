Chiar dacă menopauza este o perioadă firească din viața unei femei, modificările pe care le aduce sunt relevante și modifică semnificativ calitatea vieții.

Medicii recomandă femeilor să se pregătească, prin investigații și consulturi medicale, pentru momentul intrării la menopauză. Acest proces începe cu 10 ani înainte, iar în toată această perioadă consulturile regulate pot avea efect benefic pentru femeile care au ajuns la menopauză.

„Cumva e bine că modificările încep înainte. Important este ca femeile să citească și să se informeze. 10 – 15 kilograme înseamnă o povară pentru femei. Să mergem să cerem sfaturi medicilor”, susține dr. ALINA RUSU, specialist endocrinolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Multe femei evită însă să apeleze la specialiști sau să discute cu alte femei despre menopauză. Medicii spun că astfel de tabuuri nu ar trebui să existe, având în vedere că menopauza este un proces natural și firesc.

„Menopauza este o perioadă firească, dar vine cu niște modificări. Vine cu niște provocări, dar e important să știm că aceste modificări apar înainte de a se opri menstruația la femeie. Poate că observăm că suntem mai obosite și mai irascibile. După ce estrogenii încep să scadă, după ce intrăm în perioada perimenopauze”, mai spune dr. ALINA RUSU, specialist endocrinolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.