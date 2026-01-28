Percheziții la domiciliul psihologului Cristian Andrei. S-au tras focuri de armă VIDEO

Miercuri dimineață, mascații au descins la domiciliul psihologului Cristian Andrei. Acesta este acuzat de hărțuire sexuală și practicarea ilegală a profesiei.

Oamenii legii au fost nevoiți să tragă focuri de armă de avertisment, pentru că în curtea imobilului erau doi câini agresivi.

„Astăzi, 28 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 1 au efectuat trei percheziții domiciliare în București, Târgoviște și județul Ilfov, într-un dosar în care se efectuează cercetări pentru înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală” potrivit unei informări a Poliției Capitalei.

Polițiștii susțin că, în perioada ianuarie 2004 – noiembrie 2025, persoana vizată de această anchetă ar fi practicat profesia de psiholog fără a avea atestat sau a fi absolventă a unei facultăți de psihologie acreditată conform legii. Mai mult, suspectul nu ar deține atestatul necesar pentru a practica această profesie eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

Mai mult, oamenii legii îl acuză pe suspectul vizat de aceste fapte și de faptul că „ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică”.

Pe baza mandatelor obținute, suspectul urmează să fie condus la audieri.