Peste 100 de ambulanțe pentru SMURD și Serviciile de Ambulanță, în acest an

Până la finele lunii decembrie, Serviciile de Ambulanță și SMURD vor primi 121 de ambulanțe noi. Dotările sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne și se vor finaliza anul viitor, în iunie.

Potrivit reprezentanţilor MAI, alocarea de ambulanţe se realizează conform “unui plan de distribuţie unitar menit să asigure o acoperire echitabilă a nevoilor identificate în toate judeţele”.

În ceea ce priveşte termenul limită de livrare, pentru cele 121 de ambulanţe tip C 4×2, acesta este 24 decembrie acest an, iar pentru ambulanţele tip B 4×4, 470 la număr, termenul este 24 iunie 2026.

“În ceea ce priveşte criteriile care stau la baza distribuţiei ambulanţelor către SMURD, evidenţiem faptul că acestea sunt reprezentate de: vechimea parcului auto, numărul de intervenţii cu acest tip de tehnică şi numărul echipajelor SMURD la nivelul fiecărei unităţi subordonate care le pot încadra”, afirmă reprezentanţii MAI.

Cele mai multe ambulanţe vor fi livrate în Bucureşti-Ilfov, respectiv 64. Judeţul Constanţa va primi 23 de ambulanţe, Prahova 21, în timp ce Iaşi, Suceava şi Timiş vor primi câte 20 de ambulanţe. Cele mai puţine ambulanţe, respectiv 8, vor fi repartizate în judeţele Covasna, Ialomiţa şi Tulcea