Peste 100 de milioane de euro pentru modernizarea platformei informatice a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Peste 100 de milioane de euro este valoarea proiectului de modernizare a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate, finanțarea fiind asigurată prin PNRR.

Noua platformă va permite eliminarea tipizatelor, iar biletele de trimitere și scrisorile medicale se transformă în documente digitale, disponibile în orice moment. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat faptul că întreg sistemul va fi funcțional din august 2026.

„Sănătatea oamenilor nu mai poate fi lăsată prizonieră birocraţiei şi sistemelor vechi. Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai important proiect de digitalizare din istoria sistemului sanitar românesc şi are o valoare de 100 de milioane de euro, finanţare prin PNRR. Este un angajament pe care ni l-am asumat ca echipă şi pe care îl ducem la bun sfârşit” a precizat ministrul Sănătății.