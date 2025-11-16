Peste 21.000 de pacienți cu diabet au primit medicație, în județul Olt

Casa Județeană de Asigurări de Sănăte Olt arată că în perioada, ianuarie – septembrie 2025, la nivelul județului a fost acordată medicație specifică persoanelor cu diabet în valoare de 39,1 milioane de lei. Tratamentul a fost oferit unui număr de peste 21.000 de persoane.

„La nivelul județului Olt, în primele nouă luni ale acestui an au fost tratați 21.265 pacienți cu diabet, suma decontată pentru finanțarea Programului național de diabet în această perioadă fiind de 39,1 milioane lei. În cadrul Programului național de diabet, în perioada ianuarie – octombrie 2025, pe lângă medicamentele specifice necesare pacienților diagnosticați cu diabet, 11 pacienți beneficiari de pompe de insulină au obținut gratuit seturi de materiale consumabile pentru acestea. Pentru 128 de pacienți beneficiari de sisteme de monitorizare glicemică continuă au fost finanțate și materiale consumabile, iar pentru alți 13 pacienți s-au decontat atât materialele consumabile pentru pompele de insulină cât și senzorii de monitorizare continuă a glicemiei” susțin reprezentații CJAS Olt, notează Agerpres.