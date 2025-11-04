Peste 3 milioane de lei pentru un RMN modern, la Spitalul Municipal Turda

Consiliul Județean Cluj a susținut achiziția unui nou aparat RMN, destinat Spitalului Municipal din Turda. Echipamentul a costat peste 3 milioane de lei.

„Consiliul Judeţean Cluj a cofinanţat achiziţionarea unui nou aparat medical de înaltă tehnologie pentru Spitalul Municipal Turda. Este vorba despre un sistem de imagistică cu rezonanţă magnetică – RMN 1,5 Tesla pentru care forul administrativ judeţean a alocat, din bugetul propriu al instituţiei, nu mai puţin de 3.000.000 de lei şi care a fost livrat instituţiei spitaliceşti, fiind deja în curs de instalare” potrivit CJ Cluj.

Rezonanţa Magnetică Nucleară este o procedură non invazivă, neiradiantă, care permite obţinerea unor imagini detaliate, clare şi precise şi ajută cadrele medicale să pună un diagnostic cât mai corect, într-un interval de timp redus

