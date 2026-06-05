Plan alb, la Spitalul Județean din Constanța din cauza dronei explodate în port

În urma incidentului grav petrecut în Portul Constanța, unde o dronă marină a explodat în Dana 78, la Spitalul Județean Clinic de Urgență Constanța a fost declanșat Planul alb.

Planul alb însemnă solicitarea ca tot personalul să fie prezent în unitatea medicală. Este vorba despre doctori, asistente, personal mediu.

„Ca cifră nu pot să vă spun pentru că pontajele şi prezenţa şi condicile de prezenţă se depun la sfârşitul lunii la serviciul RUNOS.

Vă pot spune că Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa are peste 4500 de angajaţi, inclusiv medici rezidenţi, care şi aceştia în plan alb sunt obligaţi să vină în cel mai scurt timp la spital, dacă au stagiile în Spitalul Judeţean Constanţa.

Pe procedura de activare a codului alb sunt anunţaţi şi chemaţi pe canalul de urgenţă, conform procedurii.

Codurile verde şi galben sunt redistribuite către celelalte unităţi şi cabinete de medici de familie, acestea fiind urgenţe nu de cod roşu, este pregătit terenul în cazul în care vor veni victime, nu suntem anunţaţi că ar fi vreo victimă, nu a ajuns nicio victimă.

De fiecare dată când a fost activat planul alb au fost toţi medicii, la sfârşitul lunii respective în cadrul căreia am avut codul alb, făcându-se comparaţia care cum au fost în concediu, cei care nu au semnat de prezenţă la codul alb când au ajuns la unitate a trebuit să aducă dovada că au fost plecaţi din localitate”, potrivit managerului unității medicale, citat de News.ro.

Nu este însă prima dată când Spitalul Județean din Constanța declanșează Planul alb.

„Am mai avut încă vreo trei planuri albe de când am preluat mandatul, şi cod roşu şi plan alb, codul roşu aparţine DSU, planul alb l-am mai activat de două sau trei ori. Tot personalul şi angajaţii Spitalului Judeţean Constanţa sunt uzitaţi cu această treabă, nu am întâmpinat niciodată probleme sau lipsa răspunsului sau neprezenţei doctorilor în cazul codului alb”, potrivit managerului.