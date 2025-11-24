Planurile ministrului Sănătății pentru sistemul medical, în anul 2026

Într-o declarație publică, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit despre măsurile pe care le va aplica de anul viitor.

„Reclasificarea spitalelor și reîncadrarea lor în noi categorii, regândirea și plata diferențiată a serviciilor introducerea în sistem a asigurătorilor privați” a declarat Alexandru Rogobete, pentru TVR Info.

Totodată, oficialul susțin că de anul viitor, 20 de spitale noi, construite în România, vor fi date în folosință.

„O prioritate sunt și cele peste 20 de spital noi care vor fi date în folosință” a mai spus Alexandru Rogobete, potrivit aceleiași surse.

 

 

