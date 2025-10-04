Planurile noului manager al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași: „Vom pune în aplicare măsurile Corpului de Control”

După tragedia petrecută pe secția ATI a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” Iași, unde 7 copii au murit din cauza infecțiilor provocate de o bacterie periculoasă contractată din spital, conducerea unității medicale a fost schimbată. În prezent, manager al spitalului a fost numit dr. Radu Constantin Luca. Într-o declarație publică acesta a precizat ce planuri are în legătură cu activitatea spitalului pe care îl conduce.

„Vom începe aplicarea măsurilor impuse în Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii. Vom comunica deschis şi transparent cu toate autorităţile sanitare şi vom monitoriza îndeaproape aplicarea procedurilor şi respectarea standardelor de siguranţă medicală. Fac apel la întregul colectiv al spitalului pentru a sprijini şi respecta toate măsurile pe care le vom lua în această perioadă, astfel încât să redăm părinţilor încrederea şi să ne îndeplinim misiunea de a îngriji cu responsabilitate micii pacienţi” a precizat dr. Radu Constantin Luca.