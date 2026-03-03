Platformă de educație pentru tratarea obezității, lansată în România

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De Ziua Mondială a Obezității va fi lansată o platformă națională de educație, dedicată educației pacienților. Platforma se va numi dialoginobezitate.ro.

„Într-un moment în care informația despre obezitate este adesea fragmentată sau distorsionată în mediul online, o comunitate de medici implicați direct în managementul acestei boli cronice lansează dialoginobezitate.ro, o platformă digitală dedicată exclusiv educației corecte și accesibile pentru pacienți” potrivit unui comunicat de presă al inițiatorilor platformei, Asociației de Consiliere și Educație în Sănătate (ACES)

Pentru realizarea platformei au lucrat în comun asociații medical, dar și medici din mai multe specialități.

„Proiectul a fost construit din respect pentru pacienți și din nevoia de a oferi un spațiu medical clar, echilibrat și bazat pe dovezi științifice. În cabinetele de specialitate, medicii întâlnesc frecvent aceleași întrebări și aceleași confuzii generate de informații incomplete sau incorecte din spațiul public. În realitate, obezitatea este o boală cronică complexă, asociată cu complicații care includ diabet, boli cardiovasculare, afectare renală, apnee de somn, complicații articulare și impact psihologic semnificativ” potrivit aceluiași comunicat.

Platforma oferă explicații formulate pe înțelesul pacientului, răspunsuri la întrebările frecvente identificate în practica clinică și materiale educaționale realizate de medici cu experiență reală în tratarea obezității, inclusiv din perioada anterioară apariției noilor terapii medicamentoase.

Categorii: Exclusiv
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