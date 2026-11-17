Digitalizarea sistemului medical prin lansarea platformei e-SănătateaMea a reprezentat un pas important pentru accesul mai facil la servicii medicale. Datele arată că peste 80.000 de pacienți s-au înrolat deja în aplicația informatică a CNAS, iar 4.500 dintre ei au beneficiat deja de consultații.

„Este o platformă nou lansată, atipică pentru sistemul de sănătate, în beneficiul cetățenilor. A fost lansată la 1 septembrie și de atunci o urmărim să vedem cum funcționează și, desigur, acceptăm feedback-ul pacienților, al medicilor și ne propunem să o îmbunătățim. Ce se întâmplă azi cu ea? În mai bine de două luni și jumătate, avem peste 82.000 de cetățeni înrolați, avem aproape 3.300 de medici din ambulatoriul de specialitate care s-au autentificat și la care se pot face programări și, în primele două luni, au fost peste 6.000 de programări din care peste 4.500 confirmate”, susține Larisa Mezinu Bălan, președinte interimar CNAS, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Mai mult, cu ajutorul platformei e-SănătateaMea a fost posibilă și identificarea unor cazuri de fraudă a bugetului asigurărilor medicale.

„Au fost cazuri în care cetățenii ne-au semnalat că au identificat în platformă sericii medicale de care nu au beneficiat sau investigații. Iar noi am primit pe adresele de e-mail sesizări din partea pacienților. Le tratăm cu responsabilitate. Noi și Ministerul Sănătății au demarat o serie de controale”, mai spune Larisa Mezinu Bălan, președinte interimar CNAS, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.