Policlinica Spitalului Târgu-Jiu, închisă de Ziua Mondială a Sănătății

Marți, 7 aprilie 2026, se celebrează Ziua Mondială a Sănătății. Deși în această zi cadrele medicale ar trebui să fie alături de pacienți să-i consulte și să le vorbească despre prevenție, la Policlinica Spitalului Târgu-Jiu situația este total diferită.

Închis la Policlinică…

Cadrele medicale au ales să închidă Policlinica, invocând faptul că Ziua Mondială a Sănătății este o zi de sărbătoare legală în care salariații din sistemul medical nu lucrează.

„Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu informează pacienţii că marţi, 7 aprilie 2026, Ambulatoriul Integrat va fi închis. Aşadar, toate cabinetele vor fi închise, inclusiv cele ale Comisiilor de Expertiza Muncii. Pentru data de 7 aprilie nu au fost făcute programări la cabinetele medicale, iar personalul din cadrul Ambulatoriului va relua programul cu pacienţii miercuri, 08.04.2026” potrivit unui mesaj din partea spitalului.

…deschis la UPU

Astfel, oamenii care au nevoie de consultații sunt obligați să se adreseze Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu-Jiu.