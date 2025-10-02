Povestea Andreei Moldovan, tânăra care a învins cancerul: „Nu este o sentință la moarte!”

Diagnosticul de boală oncologică este foarte greu de dus pentru pacienți. Deși cifrele sunt alarmante și mulți bolnavi pierd lupta cu această maladie, există și oameni care reușesc să supraviețuiască. Cu sprijinul medicilor, la familiei și cu dorința de supraviețuire, Andreea Moldovan a este unul dintre aceste exemple. Tânăra și-a spus povestea la Medika TV.

Cu toate piedicile pe care le-a întâlnit până a obținut un diagnostic precis, Andreea Moldovan a înțeles că doar controalele periodice și prevenția pot face diferența dintre viață și moarte în lupta cu o boală cumplită, așa cum este cancerul.

„”Sunt tratamente, există opţiunea cu operaţia, sunt atâtea care ne pot ajuta, la care avem acces, suntem norocoşi, în România avem mult mai multe decât au alţii, în alte ţări, deşi tendinţa este să spui că în altă parte au mai bine, dar de fapt în multe alte părţi au mai rău. Şi eu chiar sunt norocoasă că am putut să fiu aici în perioada diagnosticului şi să fiu tratată aici” a explicat tânăra, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Cancerul de sân este una dintre afecțiunile oncologice cu o incidență semnificativă. Doar diagnosticarea precoce le poate ajuta pe paciente să aibă o viață normală.