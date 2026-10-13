Povești de viață din caravanele medicale ale Crucii Roșii Române VIDEO

De peste 4 ani, Crucea Roșie Română a implementat un sistem prin care oferă asistență medicală oamenilor din comunitățile sărace care nu au acces la servicii medicale. În tot acest parcurs, specialiștii din cadrul Crucii Roșii Române au adunat sute de povești de viață multe dintre ele, din păcate nefericite.

O parte dintre ele au fost spuse, în direct, la Medika TV de Raluca Buzea, manager programe de sănătate Crucea Roșie Română.

„Caravanele din vara aceasta au fost extrem de provocatoare. Majoritatea filialelor locale au făcut la rândul lor câte o caravană sau două și au înțeles cum trebuie să aleagă comunitățile. Am avut acum, la Bihor, un sugar foarte mic ai cărui părinți au refuzat internarea. Au venit să ceară o părere la noi și am aflat că în familie exista un deces al unui alt bebeluș care, din nefericire, decedase. Ne-a luat mai bine de o oră să-l convingem pe tată să accepte internarea. A trebuit să-i explicăm ce se întâmplă cu cel mic și care sunt beneficiile pentru sănătatea lui dacă va ajunge la medic”, susține Raluca Buzea, manager programe de sănătate Crucea Roșie Română.

Multe dintre aceste povești triste au drept protagoniști copii. Riscul pentru sănătatea lor este imens și, de cele mai multe ori, este declanșat de părinții care refuză ajutorul medicilor.

„Au fost grave cazurile peste tot, în special în zona de pediatrie. Copii nevaccinați, în multe zone. Și am întâlnit copii născuți în străinătate care vin, poartă schemă de vaccinare, părinții consideră că vaccinurile din străinătate sunt mai bune. Mai mult, sunt reticenți la consultații și cred că este din cauza faptului că sistemul medical este blamat”, mai spune Raluca Buzea, manager programe de sănătate Crucea Roșie Română.