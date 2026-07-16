Prelevare de organe la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița

O echipă complexă de medici a realizat o intervenție de prelevare de organe de la o pacientă de 76 de ani, internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița. Organele prelevate au ajuns la unități medicale din București și Cluj-Napoca.
„La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa a avut loc o mobilizare exemplară astă noapte, pentru o intervenţie de o profundă încărcătură umană şi profesională: prelevarea de organe de la o pacientă în vârstă de 76 de ani, aflată în moarte cerebrală, a cărei familie a găsit puterea de a reda speranţa şi şansa la viaţă unor oameni aflaţi în suferinţă”, potrivit unității medicale unde s-a realizat prelevarea organelor.
Potrivit acestora, au fost prelevaţi rinichii şi ficatul, organele fiind transportate la centrele de transplant din Cluj-Napoca şi Bucureşti, unde oferă o nouă şansă la viaţă pacienţilor aflaţi pe listele de aşteptare.
Au fost implicaţi:
- Dr. Genady Vatachki, medic chirurg de la Institutul Clinic Fundeni
- Dr. Corb Doria, Dr. Bogdan Alexandru, Dr. Mureşan Cristina, medici nefrologi de la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca
- Dr. Lehaci Daniel, Dr. Cechina Elena, Dr. Moldovan Anca, medici ATI de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa
- Dr. Ion-Ruşti Oana Axina şi Dr. Silivestian Patricia, medici chirurgi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa
- Asistenţii medicali Olar Ionela, Marcu Aura, Mutu Ana Maria de la Secţia ATI şi asistenta medicală Costan Catalina de la Blocul Operator Centralizat din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa