Prelevare de organe la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița

O echipă complexă de medici a realizat o intervenție de prelevare de organe de la o pacientă de 76 de ani, internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița. Organele prelevate au ajuns la unități medicale din București și Cluj-Napoca.

„La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa a avut loc o mobilizare exemplară astă noapte, pentru o intervenţie de o profundă încărcătură umană şi profesională: prelevarea de organe de la o pacientă în vârstă de 76 de ani, aflată în moarte cerebrală, a cărei familie a găsit puterea de a reda speranţa şi şansa la viaţă unor oameni aflaţi în suferinţă”, potrivit unității medicale unde s-a realizat prelevarea organelor.

Potrivit acestora, au fost prelevaţi rinichii şi ficatul, organele fiind transportate la centrele de transplant din Cluj-Napoca şi Bucureşti, unde oferă o nouă şansă la viaţă pacienţilor aflaţi pe listele de aşteptare.

Au fost implicaţi: