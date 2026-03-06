Prelevări de organe la Craiova și Satu Mare, șanse la viață pentru pacienții de pe listele de așteptare

Agenția Națională de Transplant arată că, în baza acordurilor exprimate de familiile unor pacienți aflați în moarte cerebrală, au fost prelevate organele acestora în spitalele din Craiova și Satu Mare.

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova a avut loc o prelevare multiorgan de la un bărbat în vârstă de 60 de ani, aflat în moarte cerebrală.

În urma acestei intervenții au fost efectuate un transplant hepatic și două transplanturi renale la Institutul Clinic Fundeni. Transplanturi de cornee s-au efectuat la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu” și la Spitalul Universitar de Urgență București. S-a efectuat și prelevare de țesut osos pentru Banca de Țesut Colentina. Din echipa ATI și de coordonare a spitalului din Craiova au făcut parte:

• dr. Mircea Ionescu – coordonator transplant

• dr. Vilcea Anca – KDP

La Spitalul Județean de Urgență Satu Mare a avut loc o prelevare de organe, de la un donator aflat în moarte cerebrală. În urma acesteia s-au efectuat transplant hepatic la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie din Cluj și două transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj. Transplanturi de cornee s-au efectuat la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu”