Premieră la Sibiu: o procedură modernă folosită la MedLife Polisano ajută pacienții să tolereze mai bine radioterapia în cancerul de prostată

Cancerul de prostată este cel mai frecvent tip de cancer în rândul bărbaților din România, mulți dintre ei având în schema de tratament radioterapia. Pentru a veni în sprijinul acestor pacienți, Spitalul MedLife Polisano din Sibiu a introdus, în premieră, o procedură de implantare a unui spacer rectal înainte de radioterapie, tehnică ce face tratamentul cancerului de prostată mult mai ușor de suportat. Procedura permite administrarea tratamentului oncologic cu o protecție suplimentară pentru țesuturile sănătoase din jurul prostatei, reducând riscul de efecte adverse asociate radioterapiei.

Intervențiile de implantare a spacer-ului rectal sunt realizate prin colaborarea echipelor de Urologie și Radioterapie ale spitalului MedLife Polisano, primul centru atestat care a realizat această procedură, într-o abordare multidisciplinară care urmărește creșterea siguranței tratamentului și îmbunătățirea calității vieții pacienților pe parcursul terapiei oncologice.

Spacer-ul rectal este un hidrogel biocompatibil care se injectează între prostată și rect, creând o distanță de aproximativ un centimetru între cele două structuri anatomice. Această separare reduce cantitatea de radiație care ajunge la rect fără a afecta eficiența tratamentului oncologic administrat la nivelul prostatei.

Intervenție minim-invazivă, cu beneficii majore pentru calitatea vieții pacienților

Aproape toți pacienții (95%) care sunt propuși pentru radioterapie în cancerul de prostată pot beneficia de această procedură modernă. Tehnica de implantare a spacer-ului rectal este realizată de echipa de urologie a spitalului printr-o intervenție minim-invazivă, ghidată ecografic transrectal, cu o durată de aproximativ 10 minute, procedură care poate fi efectuată în regim ambulatoriu. Ulterior, pacienții sunt preluați de echipa de radioterapie pentru planificarea și administrarea tratamentului.

Utilizarea spacer-ului rectal contribuie la reducerea toxicității asociate radioterapiei și la protejarea structurilor anatomice din vecinătatea prostatei. Astfel, pacienții pot beneficia de o toleranță mai bună a tratamentului și de o calitate mai bună a vieții în timpul și după finalizarea terapiei oncologice. Hidrogelul utilizat este complet biocompatibil și se resoarbe natural în organism în trei-patru luni după finalizarea radioterapiei.

Mai puține radiații și efecte adverse după ședințele de radioterapie

În urma primelor proceduri efectuate, echipa medicală de la MedLife Polisano a comparat diferența dozimetrică la nivelul rectului înainte și după crearea spațiului de protecție dintre prostată și rect, confirmând că metoda poate reduce semnificativ iradierea țesuturilor sănătoase din imediata vecinătate a prostatei. Între timp, peste 20 de pacienți cu cancer de prostată care au beneficiat de acest implant.

În cazul unuia dintre ei, compararea planului inițial de radioterapie realizat fără spacer cu planul refăcut după implantarea acestuia a arătat o reducere de aproximativ 4 Gy a dozei primite de rect pe parcursul întregului tratament.

„Pentru a explica mai simplu, această reducere poate fi comparată cu faptul că rectul ar fi scutit de două-trei ședințe de radioterapie, deși pacientul parcurge toate ședințele planificate. În realitate, beneficiul este chiar mai mare, deoarece reducerea dozei are loc treptat, la fiecare ședință, iar țesuturile sănătoase tolerează mult mai bine această expunere mai mică repetată”, explică Dr. Victor Bacalu, medic specialist radioterapie.

Introducerea acestei tehnici moderne de implantare a spacer-ului rectal la Spitalul MedLife Polisano Sibiu reflectă colaborarea strânsă dintre specialiștii în urologie și radioterapie și face parte din demersurile MedLife de a integra în practica medicală soluții moderne care cresc siguranța și eficiența tratamentelor oncologice.