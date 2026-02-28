Premieră medicală în UE: Transmiterea HIV de la mamă la făt, eradicată în Danemarca

Danemarca a devenit prima ţară din Uniunea Europeană care a eliminat transmiterea HIV şi a sifilisului de la mamă la copil, a anunţat vineri Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), potrivit AFP.

Danemarca prezintă rate slabe de HIV (virusul imunodeficienţei umane) şi sifilis la femeile însărcinate, potrivit OMS.

5.950 de persoane cu HIV

În Danemarca, unde populaţia este de circa 6 milioane de locuitori, femeile însărcinate sunt infectate cu acest virus în proporție de nici 0,1%.

”Eliminarea transmiterii semnifică testarea şi tratarea a cel puţin 95 de femei însărcinate din 100.

Dar și menţinerea noilor infectări la nou-născuţi sub pragul de 50 la 100.000 de naşteri”, arată directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge.

”Este un progres major în materie de sănătate publică pentru Danemarca”, potrivit directorului general al ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Danemarca şi-a atins obiectivele cerute între 2021 şi 2024, potrivit OMS.

În 2024, doar 626 de cazuri de sifilis au fost semnalate în total, dintre care majoritatea (525) la bărbaţi.

Danemarca se află pe calea cea bună și în ceea ce privește eliminarea transmiterii virusului hepatitei B de la mamă la copil, mai arată OMS.

HIV, o problemă majoră de sănătate publică

Persoanele diagnosticate cu SIDA supraviețuiesc doar aproximativ 3 ani, în lipsa administrării unui tratament împotriva HIV.

Speranța de viață scade însă la aproximativ 1 an dacă nu este supusă nici un tratament.

Transmiterea virusului se face în principal prin sânge contaminat, prin raport sexual neprotejat, dar și prin transmitere de la mamă la făt.

Transmiterea de la mamă la copil se poate face în timpul sarcinii, al nașterii sau în timpul alăptării.