Premierul Ilie Bolojan: Doi dintre răniții în explozie, transferați în străinătate

Două dintre victimele exploziei care s-a petrecut de dimineață într-un bloc din cartierul Rahova al Bucureștiului vor fi transportate pentru tratament la spitale din Occident. Anunțul a fost făcut de Ilie Bolojan, prim-ministrul României.

Totodată, șeful Guvernului a precizat faptul că blocul unde s-a petrecut explozia nu va putea fi reabilitat, fiind necesară demolarea clădirii.

„Din păcate, am avut în această dimineaţă această tragedie şi îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedaţi, pentru cei răniţi, pentru toţi locuitorii acelui bloc pentru că le-a fost dată peste cap, practic, viaţa, de acea explozie. Înţeleg că sunt trei decedaţi şi sunt doi într-o stare destul de gravă, iar doi, din păcate, sunt cu arsuri destul de serioase, şi mi-a comunicat ministrul Sănătăţii că au convenit să fie transferaţi în străinătate. Celelalte cazuri sunt într-o stare stabilă. Dar, din păcate, această tragedie a generat acest număr de victime şi afectarea structurii de rezistenţă a blocului şi, din primele estimări ale Inspecţiei de Stat în Construcţii, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat” a declarat Ilie Bolojan, la Radio România Actualități.

Totodată, șeful Guvernului a precizat că a luat legătură cu reprezentanții Primăriei Capitalei pentru a face demersuri în vederea cazării locatarilor blocului care a explodat.

„„Am ţinut în această dimineaţă legătura atât cu administraţia din Bucureşti, cu domnul primar interimar Bujduveanu, în aşa fel încât să ne organizăm pentru a putea prelua oamenii pentru a-i caza în perioada următoare, urmând să găsim o formulă de comun acord cu Primăria de la Sectorul 5, cu Primăria Generală pentru a le acorda sprijin în această perioadă şi după ce se va face o anchetă legat de ceea ce s-a întâmplat, de situaţia blocului, vor fi luate şi măsurile pentru a pune în siguranţă zona respectivă” a mai spus Ilie Bolojan.

Medikatv.ro a tratat subiectul legat de starea victimelor. Detalii puteți citi aici și aici.