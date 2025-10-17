Victimele exploziei din cartierul Rahova, sub monitorizarea medicilor

Ministerul Sănătății a prezentat pe larg evoluția stării de sănătate a victimelor internate în spitalele din București. Pacienții beneficiază de monitorizare permanentă, iar unii dintre ei au fost supuși unor intervenții chirurgicale. Printre victime se numără și doi copii.

„Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca – 3 pacienți

Pacient, 68 de ani – operat de urgențǎ, urmează investigații imagistice suplimentare și monitorizare de specialitate.

Pacientă, 58 de ani – prezintă fracturi la nivelul bazinului și coloanei lombare; necesită intervenție chirurgicală.

Pacient, 86 de ani – fără leziuni post-traumatice; internat în secția de chirurgie pentru monitorizare.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – 2 pacienți

Pacient pediatric – traumatism cranio-cerebral și plăgi suturate, fractură de claviculă; internat în secția de neurochirurgie, în supraveghere medico-chirurgicală.

Pacientă pediatrică – intubată și ventilată mecanic; se află în blocul operator din cadrul secției de neurochirurgie.

Spitalul Universitar de Urgență București – 6 pacienți

Pacient, 53 de ani – cu arsuri severe, staționar hemodinamic, intubat; s-a făcut solicitare oficială de transfer într-o unitate medicală de specialitate din străinătate.

Alți 4 pacienți au fost evaluați medical, fără a necesita internare

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” – 2 pacienți