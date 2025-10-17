Explozie la blocul din Rahova: Transferuri la spitalele din Europa în cazul persoanelor cu arsuri  

Datele Ministerului Sănătății arată că 13 persoane au fost rănite și au ajuns la spitalele din București, în urma exploziei petrecute de dimineață la un bloc din cartierul Rahova. 3 pacienți prezintă arsuri, fiind internați la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București. După evaluarea acestora, pacienții ar putea fi transferați la spitale pentru arși din Europa.

„ După evaluarea pacienților cu arsuri se va solicita transfer în spitalele de specialitate din Europa, dacǎ starea clinicǎ va permite transportul” potrivit unei informări publice a Ministerului Sănătății.

Mai mult, instituția arată că sălile de operație ale spitalelor unde au fost transferații răniții au fost pregătite pentru intervenții.

„ Blocurile operatorii de ortopedie, chirurgie, neurochirurgie și chrurgie plasticǎ din unitățile sanitare sunt pregătite pentru intervenții” potrivit Ministerului Sănătății.

