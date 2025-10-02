Prevenția cancerului de sân în România. Medic la Institutul Oncologic: „Există spitale care nu au mamograf”

Incidența cancerului se menține ridicată în România, dar viața pacienților poate fi îmbunătățită dacă boala este descoperită la timp. Diagnosticarea precoce are directă legătură cu prevenția medicală, însă în multe cazuri este imposibil de realizat prevenție în lipsa unei infrastructuri în acest sens. Sunt multe spitale în țara noastră care nu dispun de astfel de echipamente, de aceea, chiar dacă și-ar dori, pacientele trebuie să aștepte luni bune până primesc un diagnostic precis. Iar de cele mai multe ori timpul trece în defvoarea lui.

Despre aceste aspecte a vorbit în cadrul emisiunii „Sistemul Medial”, dr. Aniela Nodiți, medic în cadrul Institutului Oncologic București. Unitatea medicală în care profesează dispune de toată infrastructura necesară prevenției și diagnosticării precoce, dar a atras atenția că situația nu este la fel în toate spitalele din România.

„ ”Avem cel mai mare institut de oncologie din ţară, Institutul Oncologic Bucureşti, unde tratăm la cele mai înalte standarde. Eu operez la cele mai înalte standarde din lume. La fel operez şi în Institutul Oncologic Bucureşti. Adresabilitatea este una foarte mare către Institut, unde putem să efectuăm ecografie, mamografie, computer tomograf, scintigrafie, PET-CT. Putem să efectuăm toate aceste investigaţii în cadrul unui singur institut, unui singur spital. În anumite municipii, în anumite oraşe, nici nu există mamograf sau, dacă există mamograf, este un mamograf care este vechi, nu se fac mamografii cu tomosinteză. Vin paciente cu mamografii efectuate undeva în ţară şi pe care nu reuşeşti să vizualizezi ceva şi atunci trebuie repetate” susține dr. Aniela Nodiți.

Această situație face ca incidența cancerului să nu fie la fel în toate regiunile țării, iar pacientele ajung la medic foarte târziu.

”Femeile au început să meargă şi să facă investigaţii, să facă controale, să conştientizeze necesitatea efectuării acestor investigaţii, să conştientizeze necesitatea screening-ului şi ştiţi că vorbim de prevenţie în cancerul mamar. De fapt, nu prevenim cancerul prin efectuarea acestor investigaţii, ci tot ce facem este să-l descoperim cât mai devreme, ca să putem să-l tratăm pentru că altfel este tratamentul când descoperi o tumoră milimetrică şi altfel este în stadiu avansat„ a adăugat medicul Aniela Nodiți.