Prevenția în AVC-ul hemoragic. Ce pot face pacienții VIDEO

Accident vascular cerebral hemoragic poate fi prevenit. Dincolo de stilul de viață și de alimentația echilibrată, ceea ce contează este controlul tensiunii arteriale.

„În cazul accidentului vascular cerebral hemoragic prevenția înseamnă un control foarte bun al tensiunii arteriale. Nu trebuie să facem o obsesie din a o monitoriza continuu, dar trebuie să trecem pe la medicul de familie, să avem un tensiometru acasă. Implică o responsabilitate personală” susține dr. ALEXANDRU DIMANCEA, medic specialist neurolog, competență pe neuroradiologie interventională la Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Controlul tensiunii este benefic și pentru alte afecțiuni, precum cele cardiovasculare.

„Controlul tensiunii are legătură și cu prevenția infarctului miocardic și cu multe alte probleme cardiovasculare” mai spune dr. ALEXANDRU DIMANCEA, medic specialist neurolog, competență pe neuroradiologie interventională la Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.