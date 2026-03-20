Prevenția sănătății orale la copii explicată de dr. Lorelei Nassar VIDEO

Cu o experiență profesională de peste două decenii, medicul stomatolog Lorelei Nassar susține faptul că sănătatea orală a copiilor trebuie realizată mai întâi acasă. Părinții ar trebui să le ofere celor mici primele informații despre ce înseamnă o dantură sănătoasă, iar apoi ei trebui să aprofundeze informațiile în cadrul școlii.

„Pentru ca prevenția să se întâmple de-a binelea trebuie o linie de educație bine definite. Trebuie găsite sisteme prin care aceste sisteme să fie implementate. Nu întâi la școală și pe urmă acasă, ci mai întâi în familie și pe urmă în școală. Nu degeaba spunem noi cei 7 ani de acasă…Exemplul parental este cel mai puternic factor” susține dr. Lorelei Nassar, medic chirurg oro-maxilo-facial și implantolog – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Medicul Lorelei Nassar susține că unitățile de învățământ au făcut progrese în ceea ce privește accesul copiilor la serviciile stomatologice din școli.

„Se iau în ultimii ani din ce în ce mai multe măsuri, multe bine implementate, de exemplu creșterea numărului de cabinete dentare în școli și licee. Creșterea numărului de cursuri la care sunt trimiși medicii stomatologi din aceste instituții. Creșterea numărului de stomatologi și a personalului în unități” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic chirurg oro-maxilo-facial și implantolog – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.