Prima puncție mamară ecoghidată cu fuziune de imagini IRM, la SCJU Constanța

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Medicii Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța au realizat prima puncție mamară ecoghidată cu fuziune de imagini IRM, o procedură inovatoare ce permite biopsierea leziunilor mamare, greu de localizat.

De acest tip de investigație medicală a beneficiat o pacientă în vârstă de 39 de ani.

“Biopsia sub ghidaj IRM rămâne standardul de aur pentru leziunile detectabile exclusiv prin această metodă, dar tehnica de fuziune imagistică oferă o soluție valoroasă în cazurile dificile și crește precizia diagnosticului”, a declarat dr. Alexandru Gavrilă, medic radiolog, specialist în mamografie.

Realizarea acestei proceduri a fost posibilă datorită noului echograf de ultimă generație, achiziționat prin proiectul: Îmbunătățirea Performanțelor de Diagnostic și Tratament al Patologiilor Tumorale prin Dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență ‘Sfântul Apostol Andrei’ Constanța cu Echipamente de Ultimă Generație”-

Categorii: Exclusiv
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