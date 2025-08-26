 Primul caz de infestare cu viermele-șurub, un parazit carnivor

Primul caz de infestare cu viermele-șurub la om, un parazit carnivor, a fost confirmat de Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale din Statele Unite ale Americii. Se pare că persoana infestată provine dintr-o țară afectată de o epidemie, potrivit Reuters.

Investigat de Departamentul Sănătății din Maryland și de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, cazul a fost confirmat la începutul lunii august. Este vorba despre un cetățean care s-a întors dintr-o călătorie pe care a avut-o în El Salvador.

Agenția Reuters a prezentat încă de săptămâna trecută informații cu privire la faptul că surse din industria cărnii de vită cunoșteau informații despre cazul monitorizat de CDC al unei persoane din Maryand care a călătorit în SUA din Guatemala.

Viermii-șurub sunt muște parazite ale căror femele depun ouă în rănile animalelor cu sânge cald. Odată ce ouăle ajung să eclozeze, larvele sapă în carnea vie, ucigând gazda, dacă infecția parazitară nu este tratată la timp. Tratamentul este foarte costisitor și implică îndepărtarea larvelor și dezinfectarea rănilor. Infestările sunt însă vindecabile dacă sunt tratate rapid.