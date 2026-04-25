Primul semn că am ajuns la burnout VIDEO

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Există mai multe etape ale instalării burnout-ului, prima dintre ele fiind starea permanentă de oboseală. Chiar dacă au dormit 8 ore, persoanele care suferă de burnout se simt în continuare obosite.

„Primul semn este somnul. Starea de oboseală continuă, după somn, deci dacă o persoană adoarme și doarme 6, 7, 8 ore în fiecare seară. Dar după se simte obosită după trezire. Dacă se ridică și totuși se simte obosită, și după începerea activităților zilnice, nu se adaptează mediului, este clar că e un semn de burnout” susține Alina Robu, psiholog clinician, psihoterapeut integrativ, terapeut neurofeedback și co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Mai mult, această stare de oboseală ar e impact și asupra sănătății cognitive.

„Este clar că organismul nu ne mai susține. În momentul în care credem că funcționăm, dar corpul nu ne mai ajută deloc, atunci e un mare semn de întrebare, pentru că înseamnă că, din punct de vedere funcțional, creierul nu mai poate activa niciun mecanism de regenerare” mai spune Alina Robu, psiholog clinician, psihoterapeut integrativ, terapeut neurofeedback și co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Categorii: Știri, Video
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