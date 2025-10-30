Prin “Dreptul la Zâmbet”, facem trecerea de la declarații la acțiune

iStoma Future Summit 2025 a demonstrat că viitorul stomatologiei românești este deja aici — digital, integrat și uman.

iStoma Future Summit 2025 – Viitorul stomatologiei digitale și inițiativa națională „Dreptul la Zâmbet”

Sâmbătă 25 octombrie, la Pentagon Events București, a avut loc iStoma Future Summit 2025, evenimentul care a reunit lideri din domeniul medical, tehnologic și financiar, prezentând în premieră soluții care transformă fundamental modul în care clinicile interacționează cu pacienții.

Premieră internațională – Sistemul de Self-Pay pentru pacienți

În cadrul evenimentului a fost lansat în premieră internațională noul sistem de Self-Pay, o soluție digitală complet integrată cu platformele iStoma și iClinic, care permite pacienților să efectueze plăți rapid, sigur și independent, direct din clinică, fără intervenția personalului de la recepție.

Sistemul acceptă plăți cash și cu card (inclusiv contactless sau prin telefon/smartwatch), actualizează instant datele financiare în sistemul clinicii și oferă raportare automată în contabilitate.

Prin această inovație, iStoma face încă un pas major către digitalizarea completă a fluxurilor medicale și financiare din clinicile stomatologice.

Premieră națională – Cei patru mari finanțatori medicali, împreună la un singur eveniment

Pentru prima dată în România, UniCredit Consumer Financing, BT Direct, TBI Bank și Leanpay au fost prezenți împreună în zona expozițională a evenimentului, prezentând soluțiile lor de finanțare rapidă pentru tratamente medicale și stomatologice.

Participarea comună a acestor patru instituții marchează o colaborare strategică între sectorul bancar și ecosistemul medical digital, cu scopul de a facilita accesul pacienților la tratamente de calitate, prin procese complet integrate și aprobări în mai puțin de 5 minute.

Dental Passport – un nou standard în relația medic–pacient

La iStoma Future Summit 2025 a fost lansat Dental Passport, un sistem care ajută clinicile să mențină o legătură constantă și profesionistă cu pacienții lor.

Platforma asigură fidelizarea, rechemarea automată la control și igienizare și crește implicarea pacientului în propriul tratament.

Toate datele rămân confidențiale, sub umbrela iStoma, iar clinicile beneficiază de feedback direct, costuri predictibile și apartenență la rețeaua națională de fidelizare CautDentistBun.ro.

Pacienții care respectă controlul la 6 luni își mențin protecția Dental Passport și accesul la beneficii suplimentare.

Inițiativă socială – „Dreptul la Zâmbet”

Evenimentul s-a încheiat cu lansarea inițiativei naționale „Dreptul la Zâmbet”, un proiect social fondat de Ionuț Botorogeanu, creatorul platformei iStoma, și Lavinia Șandru.

Scopul programului este ca fiecare copil din România să aibă acces la un zâmbet sănătos, prin servicii stomatologice preventive finanțate public, în orice cabinet partener.

Inițiativa propune instituirea unui drept anual individual pentru fiecare copil, cu buget dedicat și decontare simplificată, astfel încât tratamentele de prevenție și urgență pediatrică să devină o realitate, nu un privilegiu.

„Prin ‘Dreptul la Zâmbet’, facem trecerea de la declarații la acțiune. Este momentul ca sănătatea dentară a copiilor să fie tratată ca o prioritate națională, nu ca o opțiune privată.”

— Ionuț Botorogeanu, fondator iStoma

„Fiecare copil are dreptul la demnitate, la sănătate și la un zâmbet frumos. Această inițiativă este începutul unei schimbări de mentalitate și de politică publică.”

— Lavinia Șandru, co-inițiator „Dreptul la Zâmbet”

Concluzie

iStoma Future Summit 2025 a demonstrat că viitorul stomatologiei românești este deja aici — digital, integrat și uman.

Prin inovație, colaborare și viziune socială, iStoma reușește să creeze un ecosistem complet în care tehnologia, finanțarea și responsabilitatea se întâlnesc pentru a reda zâmbetul fiecărui pacient.

Despre iStoma

iStoma este o platformă digitală completă dedicată managementului clinicilor stomatologice, utilizată de peste 2.000 de cabinete din România și Europa.

Prin integrarea soluțiilor medicale, financiare și de comunicare cu pacienții, iStoma sprijină digitalizarea completă a actului medical și a managementului de clinică.