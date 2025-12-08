Sănătatea orală nu este o prioritate pentru români, așa că este mereu pusă pe ultimul plan. Medicii stomatologi recunosc faptul că există multe probleme dentare la români. Iar toate sunt cauzate de lipsa interesului pentru prevenție.

Un studiu realizat anul trecut arată că sănătatea românilor lasă de dorit. 66% dintre copi aveau carii, iar 73% dintre adulți edentații (n. red. – dinți lipsă).

Probleme dentare la români

„Doar 27% dintre adulţii din România au toţi dinti în gură, ca să nu mai vorbim despre ratele îngrijorătoare în ce priveşte inflamaţiile gingivale” atrage atenția medicul Lorelei Nassar.

Sănătatea orală, pe ultimul loc

Același studiu arată că doar 44% dintre respondenți au mers la medic pentru a-și trata problemele gingivale sau orale.

„Există studii foarte, foarte concludente în acest moment pe piaţă care sublinează foarte clar relaţia nemijlocită între stresul ambiental şi gravitatea bolii parodontale. Iar asta o vedem şi din practica de zi cu zi” mai spune medicul Lorelei Nassar.