Probleme medicale ce trebuie investigate în perioada menopauzei

Funcționarea aparatului genital al femeii trebuie monitorizată și după instalarea menopauzei. Controalele de rutină pot identifica anumite probleme medicale serioase ce pot pune în pericol sănătatea pacientelor.

Una dintre aceste probleme este legată de apariția sângerării după intrarea la menopauză. Medicii susțin că sângerarea apărută la un an de la intrarea la menopauză este un semn că aparatul genital al femeii se confruntă cu probleme.

„Dacă apare sângerarea după un an de menopauză, este un motiv de investigație. Nu are voie să se întâmple asta. Trebuie investigată urgent. Ea trebuie să aibă un motiv ce trebuie investiga și în funcție de diagnosticul anatomopatologic trebuie tratat” explică dr. Zorela Sgarbura, medic primar obstetrică-gincologie, Doctor în Științe Medicale.

O altă problemă medicală specifică intrării la menopauză este incontinența urinară la efort. Totul din cauza rupturilor de perineu ce nu au fost tratate în anii de dinaintea intrării la menopauză.

„Tot în perioada de menopauză se accentuează incontinențele urinare la efort. Există acele rupturi de perineu care au fost ignorate și nu este bine că au fost ignorate” mai spune dr. Zorela Sgarbura, medic primar obstetrică-gincologie, Doctor în Științe Medicale.