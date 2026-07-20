Problemele cardiace pe care le-ar putea provoca o bacterie din gură

O cercetare publicată în cadrul Basic Cardiovascular Sciences Scientific Sessions 2026 a Asociației Americane a Inimii arată că o bacterie din gură, responsabilă pentru apariția parodontozei, poate provoca și boli de inimă.

Această bacterie poate provoca stenoză aortică calificată. Boala apare atunci când se depun săruri de calciu la nivelul valvei aortice. Ca urmare a acestor depuneri, valva se îngroașă și se îngustează, afectând circulația sângelui.

Bacterie din gură, responsabilă de apariția unei boli de inimă

Studiul oamenilor de știință s-a concentrat pe bacteria Porphyromonas gingivalis, principalul agent care provoacă boala parodontală.

Oamenii de știință au comparat mai multe valve aortice recoltate în timpul intervențiilor chirurgicale, ajungând la această concluzie.

„Am fost surprinşi de cantitatea de Porphyromonas gingivalis identificată în valvele aortice calcificate. Deşi nu era una dintre cele mai abundente bacterii, a prezentat una dintre cele mai mari diferenţe între valvele afectate de stenoză aortică calcificată şi cele fără această afecţiune. Această observaţie neaşteptată ne-a determinat să investigăm rolul său în dezvoltarea bolii” a declarat medicul cardiolog, dr. Chenyang Li, doctorand la Laboratorul Naţional pentru Boli Cardiovasculare din cadrul Fuwai Hospital, China.

Studiu continuat pe șoareci

Cercetarea a evidențiat doar o asociere între bacterie și boală. Nu a putut stabili dacă există o legătură între bacterie și calcifierea valvei aortice.

Tocmai de aceea, oamenii de știință au decis să continue studiul pe șoareci. Astfel, s-a studiat dacă bacteria ajunge la nivelul valvei aortice, dacă are un rol în depunerea calciului și dacă produce modificări similare stenozei aortice.

„Mesajul principal este simplu: aveţi grijă de sănătatea orală. O igienă orală corespunzătoare şi tratamentul bolii parodontale sunt importante. Pentru sănătatea generală şi ar putea avea beneficii şi pentru sănătatea cardiovasculară. Este prea devreme pentru a recomanda tratamente specifice care să prevină stenoza aortică calcificată, însă rezultatele noastre sugerează că sănătatea gingiilor ar putea avea un rol în această afecţiune”, a subliniat dr. Chenyang Li.

La rândul său, medicul Eduardo Sanchez, director medical pentru prevenţie al Asociaţiei Americane a Inimii, a afirmat că studiul se adaugă dovezilor tot mai numeroase care indică o legătură între sănătatea orală şi cea cardiovasculară. El a subliniat că medicii stomatologi pot contribui la identificarea precoce a bolii parodontale şi la îndrumarea pacienţilor către evaluări medicale suplimentare atunci când este necesar.