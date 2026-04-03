Problemele cardiace, posibilă cauză a picioarelor umflate VIDEO

Ți se întâmplă des să ai picioarele umflate? Poate că ar trebui să mergi la un medic specialist cardiolog pentru a știi dacă este totul în regulă cu inima ta. Mediciis susțin că ar putea exista o legătură între umflarea picioarelor și riscul cardiovascular.

Explicația este că atunci când inima nu funcționează cum trebuie, sângele stagnează la nivelul picioarelor, ceea ce provoacă umflarea lor.

„Dacă nu este împins cum trebuie de inimă, sângele stagnează și asta poate duce la umflarea picioarelor. Nu este însă sigura cauză…” a explicat prof. univ. dr. Cătălin Badiu, medic primar chirurgie cardiovasculară, șeful secției Chirurgie Cardiovasculară a SUUB, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

De cele mai multe ori, senzația de picioare umflate apare pe parcursul zilei. Dacă inima este însă grav bolnavă, putem să avem picioarele umflate și imediat după ce ne-am trezit.

„Atunci când inima este semnificativ afectată, putem resimți senzația de picioare grele și umflate și dimineața. Dar, de cele mai multe ori, se simptomele se resimt în cursul zilei” mai spune prof. univ. dr. Cătălin Badiu, medic primar chirurgie cardiovasculară, șeful secției Chirurgie Cardiovasculară a SUUB, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.