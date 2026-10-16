Profilul pacientului din România. Medic: Oamenii vin prea târziu la cabinet și cred în mituri VIDEO

Medicii atrag atenția cu privire la faptul că, spre deosebire de oamenii din Occident, românii ajung foarte greu în cabinetele specialiștilor. Mai mult, ei se lasă influențați de mituri legate de starea lor de sănătate și se lasă greu convinși că au nevoie de tratamente și de un diagnostic precis.

„Se prezintă prea greu la medic, pentru că educația medicală în rândul populației este precară. În alte țări, situația este complet diferită. Pacientul european știe un pic mai mult, dar nu foarte mult. Diferența este că pacientul are încredere în expert. Când se duce la medic el are încredere că ceea ce spune medicul contează”, susține dr. MIHAI NEGRUȘOIU, medic primar chirurg ortoped, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

În toată această dezinformare cu privire la starea de sănătate, rețelele sociale joacă un rol fundamental. Medicii susțin că nu puține au fost cazurile în care pacienții se informează cu privire la sănătatea lor de pe internet.

„La noi, pacienții ajung în cabinet cu capul încărcat de mituri de pe TikTok, auzite de la vecina de bloc. Și vin încărcați negativ, vin cu idei preconcepute. De obicei înțeleg ce le transmitem, doar că durează puțin mai mult”, mai spune dr. MIHAI NEGRUȘOIU, medic primar chirurg ortoped, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.