Program prelungit pe șantierele spitalelor aflate în întârziere. Decizie a ministrului Alexandru Rogobete  

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat șantierul Centrului de Arși al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București. Proiectul este unul întârziat, din cauza birocrației, iar astfel oficialul a declarat că toate șantierele aflate în situații similare își vor prelungi programul de lucru până la ora 23,00. Sunt însă și 14 proicte de infrastructură spitalicească despre care Ministerul Sănătății susține că vor fi finalizate în termenul stabilit.

„ Din păcate, acest proiect are o întârziere de aproape un an de zile, din cauza, în special, a blocajelor birocratice. Accesul la locul de desfăşurare a şantierului este destul de greoi, fiind în mijlocul Bucureştiului, însă în discuţia pe care am avut-o acum cu antreprenorii şi cu managerul spitalului am solicitat şi avem garanţia că vom accelera lucrările, în sensul în care în perioada imediat următoare se va prelungi programul de lucru până seara, la ora 11, tocmai pentru a recupera aceste decalaje. Acelaşi lucru îl vom face în toate şantierele de spitale noi unde există întârzieri, tocmai pentru a recupera acest lucru” a precizat Alexandru Rogobete.

Totuși există estimări conform cărora șantierele a 14 spitale finanțate prin PNRR vor fi încheiate la termen și își vor putea începe activitatea.