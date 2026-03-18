Programare online a pacienților în sistemul de asigurări de sănătate. Vicepreședinta CNAS: „Nu se mai merge cu dosarul în sacoșă la medic”

Prezentă la cea de-a șaptea ediție a Profit Health.forum, vicepreședinta CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, a vorbit despre aplicația care le va permite pacienților să-și facă programare în sistemul de asigurări de sănătate, fără a mai avea nevoie de dosar fizic.

„Acum, eu vă dau din casă, suntem în acest proces de transformare digitală într-un context foarte strâns de cooperare cu Uniunea Europeană. Suntem într-o serie de proiecte împreună cu alte state membre şi ce ne propunem este ca din anul 2029, pe lângă construirea platformei naţionale, utilă furnizorilor şi pacienţilor, construirea unei platforme care să poată fi interconectată la platforma europeană. Astfel încât, din martie 2029 cetăţeanul român, cetăţean european, să poată utiliza reţeta electronică şi dosarul electronic de sănătate (…) în spaţiu european, atunci când călătoreşte sau când are o nevoie de servicii medicale” susține Larisa Mezinu-Bălan, vicepreşedinte CNAS.

Mai mult decât atât, aplicația la care lucrează în prezent CNAS va permit o extindere a informațiilor medicale care sunt cuprinse în dosarul electronic al pacientului.

„Ne propunem să-l extindem, desigur, acest dosar electronic să conţină şi rezultate de laborator şi rezultate imagistice, astfel încât pacientul să nu mai meargă cu dosarul fizic în sacoşă la medic când are o problemă de sănătate şi este firesc să ajungem acolo” a mai apus Larisa Mezinu-Bălan.

Vicepreşedinta CNAS a arătat că instituţia îşi propune să lanseze, de asemenea, anul acesta aplicaţia de programare a pacienţilor în sistemul public de sănătate.

”Ce ne mai propunem şi sperăm să lansăm anul acesta este să creăm această aplicaţie de programare a cetăţeanului în sistemul de asigurări sociale de sănătate, tocmai pentru a facilita accesul. Legea sănătăţii spune foarte clar, cetăţeanul îşi alege furnizorul de servicii medicale. Asigurarea socială de sănătate nu trebuie să facă diferenţa între furnizorul public sau privat. Cetăţeanul are libertatea să aleagă, dar în realitate cetăţeanul reclamă de foarte multe ori că nu găseşte unde să-şi facă o investigaţie în perioada de valabilitate a biletului de trimitere. Şi atunci este responsabilitatea noastră să creăm această facilitate, să-l ajutăm pe cetăţean să se orienteze cu o aplicaţie simplă”, a anunţat vicepreşedinta CNAS.