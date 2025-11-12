Proiect de 2,8 milioane de euro pentru modernizarea secției ATI a Institutului ORL „Dorin Hociotă” București

Institutul ORL „Dorin Hociotă” din Capitală a beneficiat de fondurile unui proiect de 2,8 milioane de euro pentru modernizarea secției ATI a unității medicale.

„Cele 12 paturi din secția ATI sunt dotate cu echipamente de ultimă generație, care permit monitorizarea continuă a funcțiilor vitale și intervenții rapide în cazurile critice. Digitalizarea completă asigură ca fiecare etapă a îngrijirii să fie sigură, precisă și transparentă, în beneficiul pacienților și al echipelor medicale.” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Institutul se află, în prezent, în procesul de digitalizare a blocului operator, un pas strategic care va permite integrarea în timp real a datelor clinice și colaborarea digitală cu alte centre de referință.

Ministerul Sănătății va sprijini, totodată, Institutul ORL „Dorin Hociotă” în achiziția unui nou aparat RMN 3 Tesla, care va îmbunătăți semnificativ capacitatea de diagnostic și tratament, consolidând poziția institutului ca centru de referință în domeniu.