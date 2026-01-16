Proiectul coplății în oncologie, respins de Alexandru Rogobete: Este exclus

Parlamentarul POT Gheorghe Vela a lansat un proiect de lege potrivit căruia bolnavii oncologici sunt obligați să suporte, sub formă de coplată, 5% din costurile pentru tratamentele pe care le primesc. Într-o declarație publică, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății a exclus categoric acest demers legislativ.

„Am văzut în spaţiul public discuţii despre coplată în oncologie. Vreau să fie foarte clar: este exclus ca Ministerul Sănătăţii să susţină o astfel de abordare. În oncologie, orice barieră în plus înseamnă întârziere. Orice întârziere poate însemna pierderea unei şanse. Responsabilitatea este a sistemului, nu a omului care primeşte un diagnostic greu” susține ministrul Sănătății.

Scopul Ministerului Sănătății a fost acela de a crește gradul de acces al bolnavilor la medicație, în niciun caz transferul costurilor către ei.

„”Am scos prevenţia din zona declarativă şi am făcut-o funcţională: registrele naţionale de screening pentru cancerul de col uterin, sân şi colorectal sunt în transparenţă decizională. Fără date, prevenţia este slogan. Cu registre, devine politică publică, corectabilă şi evaluabilă. Am introdus decontarea sprijinului psihologic pentru pacienţii oncologici, pentru că tratamentul nu înseamnă doar scheme terapeutice, ci şi capacitatea reală a omului de a duce această luptă. Am integrat şi dezvoltat îngrijirile paliative în spitale, ambulatoriu şi la domiciliu, prin programe naţionale deja funcţionale, inclusiv pentru pacienţii oncologici, pe baza hotărârii de Guvern aflate în transparenţă” a mai spus Alexandru Rogobete.

O inițiativă legislativă revoltătoare

La finalul anului trecut, senatorul POT Gheorghe Vela a depus l a senat un proiect de lege prin care-i obligă pe bolnavii oncologici să plătească 5% din costurile tratamentelor oncologice.

„Ceea ce propun eu prin acest PL este tot o “gratuitate”, dar “partială” şi mai ales “nemascată”…pentru oamenii nevoiaşi care suferă de cancer, fiindcă cei 5% pot fi plătiti în rate sau CHIAR DELOC, dacă aceşti oameni dovedesc că nu au venituri. Există persoane ne-asigurate CU venituri şi persoane ne-asigurate FĂRĂ venituri” a scris senatorul pe Facebook în legătură cu inițiativa sa.