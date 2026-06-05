Prolapsul genital, problemă medicală tot mai des diagnosticată la femei VIDEO

Termenul „prolaps” înseamnă coborârea sau deplasarea unui organ ori a unui țesut din poziția sa normală. Prolapsul genital este doar una dintre forme. Această problemă medicală, adică prolapsul genital, apare mai ales în cazul femeilor. Factorii care o determină sunt multiplii și au legătură și cu predispoziția genetică.

„În pelvisul femeii, organele care sunt importante se află sub un „acoperiș” care se numește peritoneu. În cavitatea abdominală, există presiune care este generată de tonus muscular sau masa intestinală, presiune care poate crește la valori foarte mari, precum tusea sau strănutul. Toată această presiune face ca să aibă tendința de a scoate din pelvis organul principal și anume vaginul. Și vezica urinară cade prin vagin, și uterul cade și rectul, sub influența presiunii” susține prof. univ. dr. Petre Brătilă, director medical Spitalul Euroclinic – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Factorii care generează această problemă au legătură, în principal, cu calitatea proastă a colagenului din țesutul peritoneal.

„Ca să se ajună aici este nevoie de o predispoziție genetică legată de calitatea țesuturilor care susțin aceste organe. Iar elementul principal care intră în discuție este colagenul. Un colagen de calitate proastă este cel care decide dacă sistemul este competent să rețină organele sau nu”, mai spune prof. univ. dr. Petre Brătilă, director medical Spitalul Euroclinic – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.