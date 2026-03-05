Punte dentară sau implant? Ce recomandă medicul stomatolog Lorelei Nassar VIDEO

Până la dezvoltarea implanturilor moderne, principala metodă de înlocuire a dinților lipsă era reprezentată de montarea punților dentare. Astăzi, acest tip de proteză dentară este tot mi puțin folosită, pentru că procedurile prin care se fixează sunt foarte costisitoare.

„De ce îi spunem punte dentară, pentru că arată exact ca o punte. Montarea ei este însă mai complicată. Pentru a primi o punte dentară, dinții de care se sprijină trebuie șlefuiți, smalțul se îndepărtează, iar din cauza acestei manopere dintele devine foarte sensibil la rece și atunci este nevoie de tratamente de canal, respectiv se scoate nervul, se înlocuiește țesutul pulpar din interiorul dintelui, iar dintele se întregește printr-un pivot” explică dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Revoluția implanturilor dentare

Tot mai puțin utilizate astăzi, punțile dentare au fost înlocuite de implanturile dentare. Medicii stomatologi susțin că, într-adevăr, reprezintă acele tipuri de proteze dentare mult mai versatile și mai ușor de inserat, fără a fi nevoie de ample intervenții stomatologice așa cum se întâmplă în cazul punților dentare.

„Implantul dentar se poziționează în situația în care lipsesc unul sau mai mulți dinți. Deci când avem o breșă edentată, adică un spațiu fără dinți, mai mare sau mai mică” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.