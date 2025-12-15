Radiografia programelor PNRR din Sănătate făcută de ministrul Sănătății

Pe rețelele de socializare, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit despre evoluția proiectelor PNRR din sănătatea românească.

„PNRR nu înseamnă doar infrastructură. Înseamnă investiție în oameni: personalul medical – cei care duc greul sistemului zi de zi. Când le oferim condiții moderne, le oferim respect. Iar respectul se întoarce către pacient sub forma unui act medical mai sigur și mai uman” a spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Oficialul a explicat și modul în care banii europeni transformă spitalele din România.

„În toată țara, fondurile europene se transformă în clădiri noi, ambulatorii moderne, secții reabilitate, echipamente de ultimă generație și condiții de lucru corecte pentru personalul medical. Nu vorbim despre promisiuni, ci despre șantiere finalizate, proiecte închise și bani europeni transformați în servicii reale pentru pacienți” mai spune ministrul Sănătății.