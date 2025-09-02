 Raport OMS: Peste 1 miliard de oameni au probleme de sănătate mintală

Un om din 100 moare în fiecare zi din cauza sinuciderii, la nivelul întregii planete, se arată într-un raport oficial al Organizației Mondiale a Sănătății dedicat problemelor de sănătate mintală din lume.

„Doar în 2021 peste 700 de mii de persoane din întreaga lume au murit din cauza sinuciderii” susține Devora Kestel, șefa Departamentului pentru Sănătate Mintală din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății.

Conform datelor oficiale, OMS arată că sinuciderea este mai frecventă în rândul tinerilor, indiferent de țara de proveniență sau categoriile sociale din care fac parte. Mai mult decât atât, în același document oficial, experții OMS arată că peste 1 miliard de oameni din lume suferă de tulburări mintale, depresia și anxietatea fiind cele mai frecvente.

De asemenea, OMS se arată îngrijorate cu privire la faptul că foarte multe dintre tulburările mintale apar în rândul tinerilor, aceștia fiind foarte afectați în timpul pandemiei de COVID-19. Totodată, experții mai arată faptul că și expunerea prelungită la rețelele de socializare reprezintă un risc pentru adolescenți și tineri.

Dincolo de statistici, OMS mai arată și implicațiile economice ale tulburărilor mintale. Este vorba despre cheltuieli medicale ridicate. Depresia și anxietatea generează anual cheltuieli de peste 1000 de miliarde de dolari pe an