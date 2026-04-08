Consumul de zahăr ne afectează sănătate și, implicit, dantura. În combinație cu bacteriile din gură, zahărul produce o reacție chimică în urma căreia rezultă compuși care afectează smalțul dinților. Iar de aici și până la apariția cariilor nu mai este decât un singur pas.

Medicii stomatologi susțin faptul că nu cantitatea de zahăr este problema, în cazul sănătății orale, ci frecvența cu care-l consumăm. Cu cât mâncăm mai multe alimente dulci, cu atât dinții vor avea de suferit.

Reacția chimică din cauza căreia zahărul este periculos pentru dinți

Specialiștii explică faptul că zahărul, atunci când intră în combinație cu bacteriile din gură, produce acizi ce afectează smalțul dinților. Reacția chimică este cea care, practic, ne pune în pericol sănătatea orală.

„Nu cantitatea zahărului provoacă cariile, ci frecvența cu care dinții intră în contact cu zahărul. În momentul în care mâncăm zahărul este foarte lipicios, iar în combinație cu bacteriile din gură, produce niște acizi care atacă structura dintelui. Atât pe cea a dinților de lapte, cât și pe a celor definitivi” susține dr. Elena Balint, medic stomatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Cu un simplu control stomatologic, toate aceste probleme pot fi depistate la timp, iar efectele negative ale zahărului asupra dinților pot fi prevenite.

„Din fericire, aceste probleme se pot depista în timp, evitând astfel complicațiile” mai spune dr. Elena Balint, medic stomatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Sfaturi pentru părinți

Copiii sunt cei care se bucură cel mai mult de alimentele dulci și preferă să le mănânce tot timpul. De aceea, părinții trebuie să înțeleagă necesitatea controalelor stomatologice periodice în cazul celor mici.

„Din punctul meu de vedere, consider că cei mici nu ar trebui să cunoască durerea când vine vorba despre dantură. Este foarte greu. Foarte puțini părinți înțeleg mesajul, necesitatea controalelor și frecvența cu care trebuie să vină la cabinet. De aceea, foarte mulți pacienți sunt în stadii de avansate ale problemelor„ mai spune dr. Elena Balint, medic stomatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.