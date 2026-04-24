Reacția ironică a artistului Tudor Gheorghe, după ce a ajuns la spital din cauza unei răni minore

Artistul Tudor Gheorghe a ajuns la spital după ce a căzut și s-a lovit la cap, în hotelul din centrul Iașului, unde era cazat.

Incidentul s-a petrecut seara trecută, iar fiul acestuia a fost cel care a sunat la salvare. Artistul a suferit, din fericire, răni minore și a fost externat la scurt timp.

„”S-au făcut toate investigaţiile necesare, a suferit leziuni minore. Starea lui este foarte bună, astfel că a fost externat. Poate să-şi reia activitatea”, a declarat medicul Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi.

Iată cum a reacționat artistul, într-o postare pe Facebook față de aceste informații: