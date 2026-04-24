Reacția ironică a artistului Tudor Gheorghe, după ce a ajuns la spital din cauza unei răni minore

FacebookEmailWhatsApp

Artistul Tudor Gheorghe a ajuns la spital după ce a căzut și s-a lovit la cap, în hotelul din centrul Iașului, unde era cazat.

Incidentul s-a petrecut seara trecută, iar fiul acestuia a fost cel care a sunat la salvare. Artistul a suferit, din fericire, răni minore și a fost externat la scurt timp.

„”S-au făcut toate investigaţiile necesare, a suferit leziuni minore. Starea lui este foarte bună, astfel că a fost externat. Poate să-şi reia activitatea”, a declarat medicul Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi.

Iată cum a reacționat artistul, într-o postare pe Facebook față de aceste informații:

 

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Dieta care te poate ajuta să slăbești, dar îți poate crește colesterolul. Totul depinde de un detaliu important
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro